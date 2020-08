Donald Trump, depuis un moment mène la guerre contre les réseaux sociaux chinois dont Tiktok qu’il soupçonne d’espionnage. Ce jeudi contre toute attente, le groupe Facebook a révélé des informations sur des liens du président avec 120 comptes Facebook et Instagram qui opèrent en son avantage aux USA depuis la Roumanie.

Ces comptes et pages sont créés expressément par des individus qui se font passer pour des partisans du président Trump afin de lui battre campagne dans le cadre de la présidentielle du 03 novembre prochain. Les auteurs de ces comptes publient des informations afin d’augmenter la cote de popularité du président aux Etats-Unis. Au total, 1600 personnes suivent les pages Facebook qui mènent la compagne pour le président depuis la Roumanie, les comptes Instagram par contre sont suivis par 7200 personnes.

Le groupe multiplie les efforts

Les posts des auteurs de ce pages et comptes, « manipulent le débat public à des fins stratégiques, (…) brouillent les frontières entre débats sains et manipulation » a indiqué le directeur des règlements sur la cybersécurité de Facebook, Nathaniel Gleicher. Au total, c’est plus de mille compte comptes Facebook et Instagram considérés comme non-authentiques que Facebook a retiré en juillet, pour des actions qui selon lui, visent à duper les publics sur leurs intentions ou origines.

« Nous nous attaquons à un pan du problème qui représente un défi pour toute la société. Il est de plus en plus clair qu’une organisation ne peut pas s’en charger toute seule », a indiqué M. Gleicher. A trois des élections présidentielles aux USA le groupe Facebook met les bouchées doubles afin de lutter contre les campagnes de désinformations et les ingérences étrangères