Le Bénin a commémoré, ce samedi 1er août 2020, ses 60 ans de l’indépendance. Ce jour de la célébration de ces noces de diamant du Bénin, le professeur Joël Aïvo l’a vécu avec les femmes de l’arrondissement Pahou dans la commune de Ouidah. Face aux nombreuses invitations des femmes à travers le pays, il a choisi de rester aux côtés des groupements de femmes de cet arrondissement de la commune de Ouidah.

Le Bénin a été au cœur des échanges. Selon le communiqué de presse du président de l’Association béninoise de droit constitutionnel (ABDC), Joël Aïvo, les échanges avec ces femmes ont porté sur «la situation économique et sociale de nos mères, de nos sœurs et de l’avenir de nos enfants ». Il a aussi été question de «notre avenir immédiat et les enjeux qui détermineront notre destin commun ». Et comme les femmes rencontrées par le professeur à travers le Bénin depuis plus de deux ans, celles de Pahou «sont très lucides sur la situation actuelle du pays ».

Le professeur fait savoir que ces femmes «savent mieux que quiconque, avec précision, ce qu’elles feront dans quelques mois pour aller au secours de notre pays ». Alors, il a fait une promesse à ces femmes et va partager cette promesse avec tout le monde dans quelques jours. En attendant, l’Agrégé de droit public, Joël Aïvo demande au peuple béninois de ne pas abandonner leur pays.