La ville d’Amiens a-t-elle été traversée par un OVNI ? C’est en tout cas ce que pensent savoir les habitants de cette ville de Picardie. Selon certains d’entre eux, le 7 août dernier, la ville a été le théâtre d’un drôle d’événement a cours duquel un objet non identifié s’est rapidement baladé dans le ciel.

Interrogé à ce sujet par le Courrier Picard, Olivier, employé dans un petit magasin situé en plein centre-ville ne comprend toujours pas ce dont il a été le témoin privilégié. Il était un peu moins de 20 heures lorsqu’un objet s’est approché de lui à vitesse constante. Fasciné par ce qu’il était en train de voir, il est alors aveuglé par les lumières de l’engin qui se sont subitement allumées. Reste qu’il n’est pas sûr de ce qu’il a vu. S’agissait-il de reflets de lumière, de phares ? Pour le moment, la question n’a pas encore trouvé de réponse. Toujours est-il qu’Olivier n’est pas le seul à avoir été témoin de cette scène.

La France, traversée par un OVNI ?

En effet, une mère de famille, accompagnée de ses enfants, a également observé la scène, réussissant même à la filmer. Malheureusement, les images ne sont pas assez nettes et si un objet est bien visible dans le ciel, impossible de définir avec précision ce dont il s’agissait. Olivier lui, exclut l’idée d’un drone, mais estime que cet objet pourrait bien être un objet volant sans pilote, créé de toutes pièces par la société Tactical Robotics. Seule différence avec les outils développés par Tactical Robotics, l’OVNI n’avait aucune hélice et aucune roue. Le mystère reste donc entier, à moins que quelqu’un ne se manifeste avec de nouvelles preuves concluantes, ou non.