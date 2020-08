Baptiste Mortier-Dumont, est un jeune homme de 26 ans qui a vu en internet une occasion inouïe de partager sa passion pour la Chimie et l’Electronique. Sur sa chaîne YouTube ‘’Experimentboy’’, Baptiste diffusait des émissions « scientifiques » et cela marchait, 1.16 millions d’abonnés. Ce jeudi, dans la presse française émergeait cependant des informations qui faisaient état à l’encontre du youtubeur, d’accusations de détournement de mineur et d’utilisation de « notoriété » à des fins de « corruption sexuelle de mineurs ».

Une affaire de justice pendante…

C’est ‘’Numerama’, un site français d’actualité informatique qui livrait ces informations ce Mercredi. Selon le site le célèbre youtubeur aurait un dossier sur des accusations de corruption de mineur monté contre lui devant le Procureur de la République de Lyon. Un dossier qui comprendrait entre autres de nombreux témoignages de victimes présumées, toutes de très jeunes adolescents, garçons et filles, de « moins de 15 ans »; sur des faits datant de 2013 à 2019. Le procureur fort de la consistance des éléments posés à son dossier aurait demandé une enquête et déposé contre ‘’ExperimentBoy’’ « deux plaintes » pour « corruption de mineurs ».

Dans les faits, le célèbre Youtubeur, se servirait de sa notoriété pour extorquer des images et vidéos de ses « victimes ». Baptiste envoyait des videos intimes de lui et réclamait la réciproque aux concernés. Mais pour le youtubeur, toute cette affaire ne serait que diffamation et tentative de nuire à sa réputation et à son image. Le Youtubeur de 26 ans, a dit avoir commis un conseil juridique pour se pencher sur les accusations. Et les avocats avaient prévenu que l’affaire étant pendante, toutes tentatives de violation de la présomption d’innocence de leur client se verraient sanctionner par des poursuites pour diffamation.