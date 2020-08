Dans le pénitencier d’Arles situé dans la région de Provence au sud de la France, un détenu qui serait incarcéré pour de nombreux motifs dont meurtre, s’en est pris à trois gardiens de l’établissement dans l’après-midi de ce samedi 1er août. Muni d’une arme blanche, le détenu a porté des coups aux gardiens dont l’un serait sérieusement blessé, sans toutefois que sa vie ne soit mise en danger d’après les informations fournies par la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhôn. « Deux gardiens ont été légèrement blessés et un autre plus sérieusement, mais ses jours ne sont pas en danger, » aindiqué la sûreté.

Après avoir commis l’acte, le prisonnier s’est retiré tout seul du parloir sans retenir des otages. En ce qui concerne les visiteurs qui étaient sur les lieux au moment de l’incident, ils ont pu être évacués d’après la police locale qui a également évoqué l’évacuation rapide des blessés. « Les agents ont été rapidement évacués. Le plus sérieusement touché a été transporté à l’hôpital de la Timone à Marseille » a déclaré la police des Bouches-du-Rhône.

Interpellé par une équipe d’intervention et de sécurité

Plus tard dans la soirée, l’homme dont on ignore encore les raisons de son acte, a été interpellé par une équipe d’intervention et de sécurité avant d’être confié à la police judiciaire de Marseille qui l’a mis pour l’instant en garde à vue d’après un communiqué du ministère de la Justice. De son côté, Eric Dupond-Moretti, le nouveau ministre français de la Justice a salué « le professionnalisme des agents qui sont intervenus et s’entretiendra avec les agents agressés ou leur famille dans la soirée, » a indiqué le communiqué.