Michèle Crouzet, députée française à l’Assemblée Nationale actait via la presse ce samedi, son départ définitif du groupe parlementaire la LREM ; groupe majoritaire et groupe parlementaire de la mouvance présidentielle en France. Un de plus départ, pour la LREM depuis le début de la 15 ème législature en 2017. Un départ que la députée dissocie foncièrement d’une opposition au président Macron. Pour elle, ce départ n’avait été acté que parce qu’elle ne se retrouvait plus dans le fonctionnement de La République En Marche.

« Je ne suis pas une frondeuse… »

Michèle Crouzet, dans l’entrevue qu’elle avait accordée au média Français Le Figaro, avait précisé que son départ n’était pas la conséquence d’une défiance au président Français, ni d’un accès subite d’insubordination ou d’opposition. Crouzet n’est pas une “frondeuse ” avait-elle confié ; « Fidèle à ses convictions politiques », la députée de 52 ans continue de partager les visions politiques du locataire de l’Élysées.

C’est juste que, Crouzet, ne se reconnaissait décidément plus dans le « fonctionnement de la LREM » et avait, comme choisi de changer de toit tout en restant dans la même maison. Et ce nouveau toit c’était le Mouvement Démocrate (MoDem), parti centriste présidé par François Bayrou. Candidat à la présidentielle de 2017, le président du MoDem, François Bayrou, avait renoncé à se représenter et s’était allié au candidat de la LREM, Emmanuel Macron, un pari gagnant.

C’était donc au MoDem que Crouzet avait désormais décidé de poser ses pénates, emboitant le pas à son homologue Christophe Jerretie, qui lui également avait emprunté le même chemin en début de mois. Si le MoDem, lui se réjouissait d’accueillir ces nouvelles voix, la LREM, elle n’avait pas manqué de dénoncer une politique qui tendait à donner l’image d’une majorité présidentielle un peu diffuse. Le départ de Crouzet actait le 35 ème départ du groupe parlementaire la LREM depuis 2017.