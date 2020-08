La dernière décision du locataire de la Maison Blanche relative à la prolongation jusqu’à la fin de l’année de la «pause » de la délivrance des cartes vertes fait l’objet d’une attention particulière de la part des géants de la technologie. Par le canal d’un document qui appuie une plainte devant la Chambre américaine du Commerce contre le gouvernement, Facebook, Amazon, Netflix ainsi que plusieurs autres structures intervenant dans le domaine de la technologie mettent en garde le président américain contre les revers de sa décision.

Une décision qui “freine l’innovation”

Pour les quelques 50 entreprises et organisations qui sont contre le gel des cartes vertes et de certains visas de travail, la décision de Donald Trump, «va freiner l’innovation, entraver la croissance et au final nuire de façon irréparable aux travailleurs, aux entreprises et à l’économie américaine en général». Ils ont notamment mis l’accent sur les visas H-1B qui sont beaucoup plus utilisés dans le secteur des hautes technologies. Ces structures ont pris l’initiative de se faire entendre par un «amicus curiae».

Les différentes structures américaines qui interviennent dans le secteur de la technologie et qui sont perçues comme des géants du secteur dépendent des travailleurs bloqués par ce gel de visas. «Depuis des décennies, les sociétés américaines ont accueilli des milliers de travailleurs motivés et ultra-qualifiés venus de l’étranger via des programmes de visas temporaires», ont notamment martelé les structures ayant pris part à la signature de ce document.

Le programme “attirait les meilleurs talents”

Ils ajoutent que le programme auquel a mis fin temporairement le décret présidentiel permettait «d’attirer les meilleurs talents, y compris des ingénieurs, des docteurs, des banquiers, des chercheurs, des développeurs informatiques et des dirigeants dans les technologies – au moment où la compétition mondiale pour attirer les meilleurs est de plus en plus forte». Alors que l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche prenait cette décision, il avait tenté de la justifier par le souci de garantir l’emploi aux Américains. « La priorité du président, c’est de remettre les Américains au travail », avait confié un officiel américain suite à cette annonce.