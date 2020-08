Des Béninois veulent des éclairages sur la gestion qui est faite des différents fonds injectés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, dans un courrier en date du mercredi 19 aout 2020, l’activiste des droits humains et juriste Conaïde Akouedenoudje a adressé une pétition au président de l’Assemblée nationale du Bénin. Ceci, dans le cadre de l’exercice de droit de pétition par les Béninois sur le besoin d’information et d’éclaircissement au sujet de la gestion de la pandémie du coronavirus par le gouvernement.

Dans ce courrier, le juriste a rappelé que pour limiter la propagation du virus et prendre en charge efficacement les personnes atteintes par la maladie, le gouvernement a pris et mis en œuvre plusieurs mesures. Dans ce cadre, des dizaines de milliards de FCFA ont été injectés dans la gestion de la COVID-19. Ces fonds proviennent de différents dons et emprunts. Conaïde Akouedenoudje relève qu’en dehors de l’information sur les statistiques d’évolution de la contamination, aucune communication sur les éventuelles raisons de cette multiplication de la propagation du virus et les perspectives envisageables. Il note aussi une absence de toute action parlementaire face à la situation. Alors, s’appuyant sur les articles 121,122 et 123 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et de la décision DCC 02-126 du 10 octobre 2002 de la cour constitutionnelle, il exerce ce droit de pétition pour inviter les députés à se pencher sur la question.

Des actions attendues

« Chers honorables députés, nous vous invitons à mettre en œuvre les dispositions pertinentes des articles 105 à 114 de votre règlement intérieur qui vous donne la compétence de contrôler l’action gouvernementale », lit-on sur la fiche de la pétition. Et les pétitionnaires invitent les députes à formuler une question orale avec débats sur le sujet et une autre sur la politique de gestion des fonds alloués à notre pays par les organisations internationales. Ils veulent que les parlementaires adressent une question orale au gouvernement sur le point et la politique de gestion des différentes contributions financières et matérielles dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. De même, ils souhaitent «la création d’une commission parlementaire d’information, d’enquête ou de contrôle sur l’état de l’évolution de la pandémie, les mesures prises par le gouvernement ainsi que les perspectives ». Enfin, ils souhaitent que les députés leur notifient la décision que le parlement va prendre au sujet de leur pétition.