La fortune de Elon Musk l’homme d’affaires sud-africain naturalisé canadien puis américain a encore fait un bond. Selon le classement qui a été fait par l’index Bloomberg, le PDG de Tesla et de Space X s’est hissé en quatrième position du classement des hommes les plus riches de la planète. Il rejoint ainsi le cercle des premiers milliardaires du monde. Avec le nouveau classement, trois personnes le dépassent.

Un gain de 7,8 milliards de dollars

Il s’agit de Mark Zuckerberg de Facebook (3e, avec 99 milliards), Bill Gates de Microsoft (2e, avec 121 milliards) et Jeff Bezos d’Amazon (1er, avec 188 milliards). Cette position, l’homme d’affaires l’occupe à cause d’un bond de 11 % de la valeur des actions de Tesla Inc. en bourse lundi. Les 7,8 milliards de dollars qu’il a gagnés pour cette journée seulement lui permettent d’atteindre les cinq premières positions de l’index Bloomberg.

Il détrône Bernard Arnault

Toujours selon le magazine économique, en 2020, la fortune de l’homme d’affaires aurait connu une augmentation significative de 57,2 milliards de dollars au cours de cette année. Cette croissance ne devrait pas s’en arrêter là selon les informations relayées par les médias. Les activités de Space X devraient permettre de conclure une entente qui amènerait 2 milliards de dollars en financement à la structure. Il vient détrôner ainsi le Français Bernard Arnault qui est le patron de LVMH et propriétaire du Groupe Les Echos Le Parisien. Il a également dépassé l’Indien Mukesh Ambani (78,8 milliards) et Warren Buffett (78,2 milliards).