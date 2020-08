La fortune du patron d’Amazone serait en train de battre des records. Selon les informations relayées par Forbes, Jeff Bezos devient davantage riche. Il serait en train d’atteindre la barre des 200 milliards de dollars. Ce bond spectaculaire est intervenu suite l’augmentation de 1,2% de l’action de son entreprise. Il a également enregistré une augmentation de 2,2 milliards de dollars sur sa fortune ce qui lui permet de totaliser désormais 199,7 milliards de dollars. Cette progression s’observe depuis quelques jours dans les affaires du richissime homme d’affaires américain.

Le divorce coûteux de Jeff Bezos

Il y a une semaine, sa fortune était estimée à 197,8 milliards de dollars. Ce chiffre constituait la valeur nette la plus élevée jamais enregistrée par le journal depuis 1982. Ce média spécialisé précise notamment que la fortune de Jeff Bezos aurait dépassé ce niveau s’il n’avait pas traversé l’épisode de divorce avec son ex compagne. Il avait connu en cette période l’un des divorces les plus luxueux de l’histoire. Après un quart de siècle de vie commune avec son ex épouse, il a dû mettre fin à la relation et a cédé un quart des actions d’Amazone à cette dernière. Cette séparation qui est intervenue il y a environ un an a permis McKenzie Scott de détenir 3,8% des actions de la société.