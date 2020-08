L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro est visiblement décidé à aller au bout. Malgré tous les obstacles qu’il rencontre sur son chemin, il essaie de les franchir afin de concrétiser son rêve. Radié de la liste électorale à cause de sa condamnation à 20 ans de prison sous le régime du président Ouattara, et après que le directeur général des impôts lui aurait refusé l’établissement d’une attestation de régularité fiscale, Soro est tout de même plus que déterminé.

Il a annoncé dans un communiqué avoir réuni toutes les pièces qu’il lui faut pour le dépôt de sa candidature, qui aura lieu lundi prochain. « M. Guillaume Kigbafori SORO, Président de Générations et Peuples Solidaires, tient à informer le Peuple Ivoirien et les peuples africains qu’en dépit des entraves artificiellement posées contre sa candidature, son dossier a malgré tout été complété, conformément à la loi, » a indiqué dans un communiqué son service de communication.

Le lundi 31 août 2020 à 13 heures GMT

Après avoir remercié tous les partis et mouvements politiques « qui ont diligemment fourni les lettres d’investiture pour soutenir sa candidature, » le service de communication de l’ancien Premier ministre a précisé l’heure à laquelle le dossier de candidature sera déposé tout en invitant tous les partis politiques et mouvements alliés au GPS à y prendre part. « Par conséquent, en accord avec la Commission Electorale Indépendante, il a été convenu du dépôt de son dossier candidature, le lundi 31 août 2020 à 13 heures GMT. Les partis politiques et tous les mouvements alliés sont invités à prendre part à cette activité, » a conclu le communiqué.