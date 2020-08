Le gouvernement chinois a annoncé, hier lundi 10 août 2020, des sanctions contre plusieurs membres du Congrès américains. L’information a été donnée par Zhao Lijian, porte-parole de la diplomatie chinoise. Les élus concernés sont les sénateurs : Pat Toomey, Josh Hawley, Tom Cotton, Marco Rubio et Ted Cruz. A ceux-ci s’ajoute le représentant Chris Smith. Ces derniers figurent parmi les 11 ressortissants américains sanctionnés par l’empire du milieu, en réponse à la décision de l’administration Trump de sanctionner 11 dirigeants chinois et hongkongais accusés de réduire les libertés politiques de Hong Kong.

Une virulence particulière à l’égard du gouvernement chinois

« En réponse à ces injustes comportements américains, la Chine a décidé d’imposer des sanctions contre les individus qui se sont comportés de manière choquante sur les questions relatives à Hong Kong » a indiqué le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Cependant, aucun détail n’a été donné sur la nature des sanctions. Notons que les élus américains ciblés par les sanctions chinoises, avaient fait preuve d’une virulence particulière vis-à-vis du gouvernement chinois, au cours de l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité imposée par la Chine au territoire semi-autonome. Des sanctions chinoises ont par ailleurs visé des membres d’associations de défense des libertés.

Des mesures « disproportionnées »

Pour mémoire, le ministère américain du Trésor avait imposé, le vendredi 07 août 2020, des mesures punitives à l’encontre de Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif hongkongais, et de huit responsables chinois et hongkongais. Le gouvernement américain avait ainsi annoncé le gel des avoirs de la dirigeante et notamment des secrétaires à la sécurité et à la justice. Edward Yau, secrétaire hongkongais au commerce avait réagi à ces sanctions en qualifiant ces mesures de « sauvages, disproportionnées et déraisonnables ».