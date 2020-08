Le président tchadien Idriss Déby a accordé une interview à la radio française RFI. Abordant plusieurs sujets dont sa récente promotion au titre de maréchal de l’armée tchadienne, il a également donné son point de vue sur l’activité du groupe terroriste nigérian Boko Haram.

Idriss Déby a accédé au rang de maréchal après sa récente descente contre le groupe terroriste dans la région du lac Tchad. Mais force est de constater que le groupe terroriste n’est pas encore éliminé du Tchad. Le président tchadien s’est exprimé sur le sujet. Pour lui ce sont des enfants de la région qui font des incursions en petits groupes de 3 à 5 personnes parfois, ce qui rend la tâche difficile pour les forces de l’ordre.

Les vérités d’Idriss Déby

“Faut bien mettre en évidence que Boko Haram aura de beaux jours devant eux… Je suis désolé de dire que la force multinationale n’a pas suffisamment fait le travail pour nous permettre d’endiguer ce mal” a-t-il reconnu.

Concernant les exactions contre des civils dont on accusé l’armée tchadienne, il s’étonne des dires de organisations internationales et appelle à faire confiance à la justice. Mais avant tout, pour lui, on ne peut pas parler de civils lorsqu’on arrête des personnes armées.