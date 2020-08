George W. Bush fait partie de ces présidents américains qui ont impacté l’histoire des États-Unis. Il est vrai que le 43e président des USA n’a jamais fait l’unanimité notamment lorsqu’il a pris la décision d’engager les troupes US en Irak après le 11 Septembre. Cependant, on lui reconnaît le mérite de savoir prendre des décisions difficiles pour les intérêts de son pays. Après son départ de la maison blanche en 2009, George Bush s’est fait rare en public il n’en demeure pas moins qu’il n’hésite pas à donner son point de vue sur les sujets qui font l’actualité dans son pays.

comme c’était le cas avec le regretté sénateur républicain, John MCcain, George Bush n’est pas un fervent partisan de l’actuel locataire de la maison blanche, Donald Trump. De plus, Bush entretient une amitié avec l’ancienne première Dame Michelle Obama, qui elle aussi désapprouve régulièrement la politique du magnat de l’immobilier. Pour les prochaines élections à venir, l’ex-président américain a décidé de ne soutenir aucun des candidats en lice. George Bush est devenu un portraitiste et un auteur d’ouvrages à succès, il a publié certains livres qui sont devenus par la suite de véritables best-sellers.

Bush, fidèle à ses convictions

Bush s’apprête à publier Out Of Many One, un livre qui valorise en quelque sorte les immigrés sur le sol américain et leur apport inestimable dans la construction sociétale et économique de la nation la plus puissante du monde. Le titre complet de l’ouvrage est Out Of Many, One : Portraits of America’s Immigrants, sa date de sortie est prévue pour le 02 mars 2021. L’ouvrage comprendra entre autre, 43 portraits d’immigrants, le tout accompagné par des essais biographiques.

George Bush prendra plaisir à illustrer son livre avec ses propres peintures. Il faut dire que l’ex locataire de la maison blanche a toujours soutenu la cause des immigrants. Au cours de ses deux mandats il a toujours œuvré à ce que les immigrants aient une situation normale sur le sol américain. Donald Trump, qui a une politique hostile envers les immigrants ne va pas apprécier la sortie prochaine du livre de George Bush, qui interviendra après les élections présidentielles.