En prélude à la célébration de la 40ème journée mondiale de l’Alimentation, le ministère de l’agriculture de l’élevage et de la pêche a lancé un concours de rédaction épistolaire pour marquer l’évènement. La célébration coïncide avec le lancement de la 24ème édition du TéléFood. Le concours est organisé à l’endroit des élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire et des producteurs et productrices néo alphabètes.

« Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble, agir pour l’avenir ». C’est le thème retenu par la FAO pour l’édition 2020 de la journée mondiale de l’alimentation. Selon le communiqué rendu public, « le sujet du concours est définit comme suit : Vous écrivez à un ami pour lui parler de la journée mondiale de l’alimentation cette année. Faites lui part de votre compréhension du thème en lui expliquant comment l’accès durable à une alimentation saine et suffisante est une des mesures essentielles à la riposte à la Covid-19 surtout pour les plus pauvres et les groupes vulnérables ».

Le communiqué précise que la rédaction doit être manuscrite et ne peut dépasser 2000 mots. Le français, le adjagbé, le batonnou, le dendi, le fongbé, le goungbé, le minan et le nagot sont les langues retenues pour la composition. Les dossiers d’inscriptions sont déposés dans les directions départementales de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche au plus tard le 04 septembre 2020. La phase écrite est prévue pour le 18 septembre prochain, précise le communiqué signé du ministre de l’agriculture, Gaston Cossi Dossouhoui.