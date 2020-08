Ce lundi, la Citibank, une banque d’importance mondiale avec siège à New York, déposait plainte contre un partenaire d’affaires de l’un de ses clients, pour indélicatesse. La plainte avait été induite par une affaire dont se faisaient les gorges chaudes de nombreux experts financiers. La Citibank avait envoyé par mégarde des dizaines de millions de dollars à des partenaires. Si la société bancaire avait réussi à récupérer 50 % du montant perdu, d’autres bénéficiaires par contre se montraient plutôt réticents à renoncer à cette manne financière providentielle.

Une « erreur » de plusieurs centaines de millions de dollars

Le montant transféré par erreur serait de 900 millions de dollars, et tout était parti d’une erreur d’écriture. Citigroup propriétaire de la Citibank est l’administrateur financier désigné dans un différend juridique qui opposait Revlon, une marque américaine de cosmétique et de parfums, à certaines sociétés d’investissement. Des sociétés comme la HPS Investment Partners, la Symphony Asset Management et la Brigade Capital Management.

Selon les places financières américaines, le différend était essentiellement en rapport avec des dettes que la société avait contracté auprès de ces sociétés d’investissement et dont les modalités de paiement étaient en discussions. Et la plainte de la Citibank ce lundi était contre la Brigade Capital Management. Dans les faits, la Citibank en sa qualité d’administrateur dans le différend financier, avait dans l’intention de payer aux sociétés d’investissement, les intérêts générés par la dette au nom de Revlon. Mais la banque avait accidentellement transféré des montants plus de 100 fois supérieurs.

Ainsi donc, la Brigade Capital Management, censée ne recevoir que 1,5 million de dollars d’intérêts sur le principal de la dette d’un montant de 174,7 millions de dollars, avait reçu 176,2 millions de dollars. Mais la société avait opposé une fin de non-recevoir aux demandes de la Citibank réclamant le renvoi du surplus transféré. Selon la société d’investissement, la Citibank n’avait fait parvenir que ce qu’elle était appelée de toute façon à recevoir.