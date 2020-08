Faire le lien entre la santé et la richesse en Afrique a toujours résulté à un foisonnement de portefeuilles d’écritures et de principes d’éducations communs au sein du continent africain depuis des siècles. La notion de richesse n’a donc jamais eu uniquement les valeurs matérielles connues des sociétés extérieures au public africain. Il faut se rappeler que l’argent tel qu’il est connu aujourd’hui n’existait pas des siècles auparavant. Le commerce se faisait fondamentalement en échanges en nature (troc). Les anciens et sages ont mis en avant la richesse autrement : les nouvelles naissances, la richesse d’avoir des enfants, la richesse d’être entouré, la richesse de pouvoir se nourrir, la richesse d’être à l’abri des intempéries du climat ou des précipitations, la richesse du savoir et la richesse des terres cultivables.

La notion de la richesse en terme plus clair selon les cultures africaines se résument aux éléments essentiels qui assurent la survie de l’être humain qui en a besoin pour vivre et rester en santé. L’accent est donc mis sur le bien être de l’humain. Un récapitulatif de ces 7 types de richesses selon les cultures africaines représentent ou contribuent au maintien de la santé humaine. La santé selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » mais aussi un handicap à bénéficier de « l’un des droits fondamentaux de tout être humain … », quelque soit son appartenance.

Les ancêtres ayant donc rapidement saisi l’importance des valeurs de base de la santé pour la société, l’éducation et la vie humaine, ont tenu à inculquer à travers leurs sages paroles la grande valeur de cet élément (la santé) avant les biens matériels qui ont une durée de vie limitée ou ne suivent pas l’âme d’un humain une fois que la vie terrestre est terminée (décès). La notion de « préférence » se limite à attirer l’attention de l’interlocuteur vers l’importance de la santé et de sa priorité sur la richesse.

Littéralement, un individu qui manque physiquement des aptitudes à développer ou entretenir les 7 types de richesses cités précédemment n’est pas en bonne santé et ne subit déjà un handicap. La véritable signification de ce proverbe aux héritiers et ceux qui l’entendent est qu’il faut toujours prioriser la santé à la richesse car sans elle, il est impossible d’envisager le développement toutes les formes de richesses existantes. Les sages sont clairement convaincus que la parole est forte et que l’enseignement par voie orale développera de meilleurs comportements. C’est d’ailleurs de cette manière que cet enseignement continue de se propager.