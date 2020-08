Suite à un vote de l’Association des footballeurs professionnels, Sadio Mané le joueur d’origine sénégalaise a été choisi par les fans comme étant le meilleur joueur de la saison en Premier League. Ce titre, le joueur de 28 ans le discutait avec ses coéquipiers Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, les deux Citizens Kevin De Bruyne et Raheem Sterling et Jamie Vardy (Leicester). Le champion d’Angleterre s’était fait remarquer par une belle performance au cours de la saison. Avec le Liverpool, il a à son compteur 18 buts et 9 passes décisives.

Joueur africain en 2019

Pour le compte du titre de joueur de l’année de Premier League, le Sénégalais a été devancé par Kevin De Bruyne, par vingt capitaines du Championnat d’Angleterre et des spécialistes ainsi que par Jordan Henderson lors du vote des journalistes. Notons qu’à cause de la situation sanitaire en cours dans le monde, l’ailier sénégalais de 28 ans, champion d’Angleterre avec Liverpool continuera de garder son titre de joueur africain en 2019. La Confédération Africaine de football ne tiendra pas d’Awards en 2020.