Cristiano Ronaldo propulse Al-Nassr parmi les clubs qui vendent le plus de maillots au monde

Le club saoudien Al-Nassr FC figure désormais parmi les dix équipes de football ayant écoulé le plus de maillots dans le monde au cours de la saison actuelle, selon une étude publiée par Euromericas Sport Marketing. Le cabinet spécialisé indique que plus de 1,2 million de tuniques du club ont été vendues à l’échelle internationale, un résultat largement attribué à l’impact commercial de Cristiano Ronaldo.

L’étude place le club saoudien à la dixième position mondiale, devant plusieurs formations européennes historiques. Euromericas Sport Marketing estime que la présence du quintuple Ballon d’Or a considérablement accru la visibilité du club sur les marchés internationaux, notamment grâce à l’exposition générée sur les réseaux sociaux et à l’intérêt grandissant pour la Saudi Pro League.

L’arrivée de Ronaldo a changé la dimension commerciale du club

Depuis la signature de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite à la fin de l’année 2022, Al-Nassr a vu son image prendre une ampleur mondiale. Les maillots floqués au nom de l’attaquant portugais se sont imposés parmi les produits les plus recherchés par les supporters et collectionneurs dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Selon Euromericas Sport Marketing, cette dynamique aurait permis au club saoudien de dépasser le seuil du million de maillots vendus sur une seule saison. L’organisme souligne également qu’Al-Nassr est devenu le seul représentant arabe et asiatique présent dans ce classement international dominé par les grandes puissances européennes du football.

Le rapport intervient alors que plusieurs études relayées ces derniers mois faisaient déjà état d’une progression importante des ventes de produits dérivés liés au club saoudien depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid domine le classement mondial

D’après les chiffres publiés par Euromericas Sport Marketing, le Real Madrid conserve la première place mondiale avec plus de 3,13 millions de maillots vendus. Le club espagnol devance FC Barcelona et Paris Saint-Germain FC, porté notamment par son récent sacre européen.

Le classement fait également apparaître plusieurs clubs d’Amérique et d’Europe parmi les plus performants sur le marché du merchandising sportif. Inter Miami CF occupe notamment la cinquième position mondiale, devant Manchester United FC.

Euromericas Sport Marketing, présenté comme l’un des principaux cabinets spécialisés en marketing sportif en Amérique latine, précise que cette étude repose sur les ventes mondiales de maillots réalisées durant la saison en cours.

Top 10 mondial des ventes de maillots selon Euromericas Sport Marketing