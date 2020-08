Le Paris Saint-Germain a perdu la finale de la ligue des champions face au club allemand Bayern Munich (0 – 1), hier dimanche 23 août 2020, à Lisbone à Portugal. Après avoir dépensé plusieurs milliards d’euros, le club de la capitale française n’est pas parvenu à remporter la victoire. Au cours des vingt dernières années, le PSG a dépensé un milliard et demi. Cela, contrairement au Bayern Munich qui n’a dépensé que 1,04 milliard d’euros.

Le transfert de Neymar à 222 millions d’euros

Notons que le PSG dépense des milliards d’euros chaque année pour le club. Avec à sa tête le qatari, Nasser al-Khelaïfi, ce dernier a payé le prix fort pour avoir les meilleurs joueurs dans ses rangs. On se souvient encore du transfert de son actuel attaquant brésilien, Neymar, en 2017. Il avait été réalisé à 222 millions d’euros, soit près de 100 millions d’euros plus que les autres joueurs présents dans l’équipe à l’époque. Cependant, cela n’aura pas suffi à assurer une victoire au PSG, qui s’est incliné face au Bayern Munich.

Rappelons que le but de ce dernier a été marqué par Kingsley Coman, un joueur formé au Paris Saint-Germain. Au bon moment et au bon endroit, l’international de 24 ans a usé d’un coup de tête pour marquer son but. Le PSG l’avait vu partir à 18 ans pour la Juventus, seulement après quatre apparitions au niveau professionnel.