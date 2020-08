L’information s’est répandue comme une traînée de poudre. Dans la matinée de ce mardi 18 Août 2020, les armes ont crépité, des bruits de bottes ont été entendus. Pour l’instant la situation est confuse et selon des sources concordantes il s’agirait d’une tentative de coup d’état qui serait en cours. Les coups de feux ont été entendus dans un camp militaire à Kati, non loin de Koulouba où il y a le palais présidentiel. Selon certaines sources, le Président Ibrahima Boubacar Keita, se serait réfugié dans le camp de la MINUSMA. Selon des sources de Jeune Afrique, il serait dans sa résidence de Sebenikoro, avec son fils Karim Keïta et Boubou Cissé, le premier ministre.

L’accès à la capitale par Kati n’est plus possible depuis que les coups de feux ont été entendus et le camp militaire est inaccessible. Sur les réseaux sociaux, des internautes annoncent l’arrestations de plusieurs hauts gradés et des personnalités publiques. Cette information qui fait le tour des médias a fait réagir plusieurs officiels en mission dans le pays.

A travers un tweet, Peter Pham, l’Envoyé Spécial des États Unis pour le Sahel, a affirmé qu’il suit de près la situation dans le pays. Il n’a pas manqué de précisé que “Les #USA s’opposent à tout changement extra-constitutionnel de gouvernement“. De son côté, l’ambassadeur de Norvège, aurait affirmé qu’il s’agit d’une mutinerie des soldats maliens ce mardi matin près de Bamako. Nous suivons pour vous cette actualité et nous revenons très prochainement avec plus de détails.