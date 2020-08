Les chefs d’Etats et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont tenu, ce jeudi 20 août 2020 par vidéoconférence, un sommet extraordinaire sur la situation politique au Mali. Le chef de l’Etat du Bénin Patrice Talon y a pris part activement. Il a été un défenseur du peuple malien. Face aux nombreuses sanctions prises en l’encontre du Mali par la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la communauté, le président Patrice Talon a plaidé pour l’assouplissement au plan économique, aux fins de soulager le bas peuple.

Selon le compte rendu fait de ce sommet par le site gouvernemental, il fallait adopter la politique du bâton et de la carotte. Car, Patrice Talon est d’accord pour condamner le putsch et punir les putschistes qui ont mis à mal l’ordre démocratique au Mali. Mais, il estime qu’il faut tenir compte du peuple.

C’est pourquoi, le président Talon a exprimé à ses pairs ses craintes d’un isolement total du Mali. Il a donc plaidé et obtenu de ses pairs, un assouplissement des sanctions économiques à l’encontre de ce pays. Aussi, Patrice Talon, à travers son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, a invité les compatriotes béninois vivant au Mali à la prudence et au respect des consignes de sécurité.