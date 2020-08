La situation dans la Méditerranée orientale était l’un des principaux sujets de discussion lors d’un appel téléphonique qu’il y a eu entre le président américain et le premier ministre grec. On retient notamment des propos de l’autorité politique de la Grèce que son pays est prêt à fournir des efforts dans le but d’apaiser la tension actuelle avec Ankara. Mais la seule condition est la Turquie cesse les initiatives de provocation. «La Grèce est prête à une désescalade significative à condition que la Turquie arrête immédiatement ses actions de provocation», a fait savoir ce mercredi soir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au président américain Donald Trump.

La Grèce se jette dans un chaos selon Erdogan

Les deux pays se disputent gisements gaziers en Méditerranée orientale. Quelques jours plus tôt, le président turc avait fait des menaces à peine voilées à la Grèce. Après l’annonce grecque relative aux exercices militaires dans la zone de la Méditerranée orientale alors que la Turquie prospecte pétrole et gaz, le président turc Recep Tayyip Erdogan a clairement indiqué que le pays s’exposait à des risques dont il ne maîtrise pas la portée. L’homme fort d’Ankara déclarait notamment le lundi que la Grèce «se jetait dans un chaos dont elle » ne pouvait «pas sortir».