Hier vendredi 31 juillet, le président américain Donald Trump à bord de l’avion présidentiel, avait annoncé qu’il allait suspendre le réseau social TikTok sur le territoire américain et ceci dès ce samedi 1er août. En effet, la plateforme appartenant au groupe chinois ByteDance, et qui compte près d’un milliard d’abonnés dans le monde, est soupçonnée par Washington d’être à la solde de Pékin dont les services de renseignement se serviraient pour espionner les USA. « En ce qui concerne TikTok, nous l’interdisons aux Etats-Unis, » avait déclaré le président Trump.

Mais avant que le président ne passe à l’acte, la responsable de l’application aux Etats-Unis, Vanessa Pappas, a dans un tweet ce samedi, remercié tous les utilisateurs de TikTok, tout en les rassurant que TikTok n’ira nulle part. « Je remercie les millions d’Américains qui utilisent TikTok chaque jour, et amènent de la joie et de la créativité dans leur quotidien », a-t-elle indiqué. « Nous sommes reconnaissants envers vos élans de soutien », a poursuivi Mme Pappas avant de répondre clairement à Donald Trump : « TikTok ne prévoit de partir nulle part ».

A message to the TikTok community. pic.twitter.com/UD3TR2HfEf — TikTok (@tiktok_us) August 1, 2020

Un foyer pour les artistes

Le réseau social qui emploie près de 1.500 employés aux USA est d’après sa responsable américaine, un « foyer pour les artistes et les créateurs de contenu, sur lequel ils peuvent librement exprimer leurs idées et interagir avec des gens de différents milieux ». Par ailleurs, la plateforme faisait depuis, l’objet d’une enquête de la part du CFIUS, l’agence américaine qui a pour responsabilité de s’assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. A cause de ses origines chinoises, TikTok a souvent dû se défendre de ses relations avec les autorités de Pékin et a de toute éternité nié leur avoir fourni des données.