Un jeune homme de 17 ans a été interpellé dans le cadre des deux meurtres enregistrés lors des manifestations dans la ville de Kenosha, dans le Wisconsin aux Etats-Unis. Alors que la ville s’est transformée en champs de bataille depuis la vidéo sur les tirs reçus par Jacob Blake et qui l’ont mis dans un état grave, des justiciers se sont visiblement formés. Le jeune du nom de Kyle Rittenhouse aurait en réalité quitté l’Etat voisin du Michigan avec un fusil semi-automatique.

Il tire sur deux manifestants

Dans une vidéo de lui diffusée sur le site conservateur The Daily Caller, on le voit indiquer qu’il serait venu pour défendre un commerce incendié quelques heures plus tôt par les manifestants. Une autre vidéo montre le jeune en train de faire usage de son arme alors qu’il était pourchassé par des manifestants. Les tirs ont touché réellement deux manifestants. Sur les réseaux, le jeune milicien de 17 ans, apporte tout son soutien à l’actuel président américain.

Un fan de Donald Trump

Sur des images publiées par un média, on le voit au premier rang lors d’un meeting de Donald Trump dans l’Etat de l’Iowa. Le chérif de la région a pour sa part fait remarquer qu’il ne sait réellement pas si le mis en cause est membre des groupes d’autodéfense ou s’il s’est ajouté aux milices. « Certains me demandent pourquoi je n’autorise pas des citoyens armés à participer au maintien de l’ordre, et ce qui s’est passé la nuit dernière montre exactement pourquoi. », a déclaré le shérif du comté, David Beth.