Entre Washington et Pékin, règne une guerre commerciale depuis des mois. Plusieurs entreprises chinoises sont sous le coup de sanctions aux Etats-Unis. Si on peut dire sans risque de se tromper que la relation entre les deux puissances a été tumultueuse ces derniers mois avec des périodes d’accalmie, ce lundi l’administration Trump a rajouté une couche. En effet, l’administration Trump a élargi les restrictions contre le géant chinois Huawei et placé sur sa liste noire plus de 30 filiales du groupe chinois.

Les restrictions limitent encore plus l’accès à des composants basiques pour le groupe chinois. Ses nouvelles restrictions ne sont pas restées sans réponse de la partie chinoise. En effet, ce jeudi, le ministère du Commerce à Pékin, a répliqué en annonçant que la Chine prendrait des mesures nécessaires pour la protection des entreprises chinoises.

“La partie américaine doit renoncer immédiatement à ses comportements erronés”, peut-on lire sur le site du ministère. Une réplique qui comme on pourrait l’imaginer aura un répondant du côté américain. Les prochains jours s’annoncent tendus entre les deux puissances.