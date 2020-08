Après leur désignation à la tête de la mairie de Parakou au Bénin le jeudi 13 août dernier, le maire Inoussa Chabi Zimé et ses adjoints ont pris service ce vendredi 21 août 2020 à la salle des fêtes de l’hôtel de ville. A l’occasion, le maire sortant Aboubacar Yaya a invité le maire entrant à auditer ses deux mois de gestion et celle ses adjoints au maire et les chefs d’arrondissements. De son point de vue, «l’audit est un principe de bonne gouvernance et non de chasse aux sorcières, car en matière de gestion de deniers publics, il n’y a pas de chasseur ni de sorcier ».

Aboubacar Yaya a ensuite fait une révélation sur la gestion de son prédécesseur, Charles Toko devenu premier adjoint au maire dans l’équipe entrante. Selon lui, son prédécesseur Charles Toko avait, lorsqu’il lui passait la main, annoncé à la face du monde «qu’il part la tête haute en nous laissant 15 milliards et en laissant douze mille parcelles ». Mais, «durant les deux mois, j’ai cherché à voir les 15 milliards, je ne les ai pas vu ». Parc contre, «j’ai retrouvé cinq mille parcelles et non 12 mille ». Plus encore, Aboubacar Yaya renseigne que son équipe a trouvé «une dette abyssale de plus de cinq milliards ». Alors, il a prévenu le maire entrant maire Inoussa Chabi Zimé que «la tâche est dure et les défis à relever sont immenses ». Pourr preuve, «pour le ramassage des ordures, la mairie de Parakou doit encore deux cent quatre-vingt-huit millions de FCFA ».

Deux mois d’apprentissage

Le maire sortant Aboubacar Yaya a dressé un bref bilan de ses deux mois de gestion. Pour lui, «deux mois c’est petit mais c’est assez pour apprendre ». Et il a appris ce qu’aucune université au monde ne peut lui enseigner. A ses expériences antérieures, il ajoute «une riche expérience de la gestion de la décentralisation ». Pendant ces deux mois, il s’est attelé «à comprendre l’administration locale, à faire les réglages nécessaires pour un bon démarrage et prendre des contacts utiles relativement à certains projets vitaux ».

Ainsi, son séjour à Cotonou au mois de juillet dernier a permis «de relancer le projet des travaux urbains, d’étoffer le contenu de la deuxième phase du projet d’asphaltage et d’honorer des audiences au niveau de certains postes diplomatiques ». Le maire sortant a ensuite rassuré la nouvelle équipe qui s’installe que de leurs positions respectives, ses adjoints et lui vont continuer de participer au développement de la ville de Parakou. Il a remercié, pour finir, le préfet du Borgou pour sa contente disponibilité et son soutien bienveillant.