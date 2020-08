Laurent De Laure Faton du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et Antoine Adoukonou étaient les deux invités de la rubrique ‘’Le Duel’’ du magazine dominical de E-télé ce dimanche 16 août 2020. Au cours du débat, De Laure Faton a rassuré que les manœuvres pour déstabiliser le parti FCBE ne vont pas prospérer. Et il dit en toute confiance que 2021, c’est tout sauf Talon. Il estime que la volonté de Patrice Talon de faire deux ou quatre mandats n’engage que lui.

« Qu’il soit candidat et on verra le résultat. Je dis qu’il soit candidat ou pas, il n’est pas président en 2021. Je n’ai pas de doute sur ça », a indiqué le militant FCBE. Il assure que si Patrice Talon est candidat, «il sera battu dans les urnes ». Mais, comme on peut s’y attendre, Antoine Adoukonou n’est pas de cet avis. «Lorsque De Laure Faton dit que 2021, c’est tout sauf Talon, je tombe des nues », laisse entendre le militant du Bloc Républicain. Car, pour lui, «les paramètres qui sont en jeu ne disent que le contraire ».

Talon, seul à avoir des parrainages

Antoine Adoukonou estime que le président Patrice Talon est le seul qui peut se vanter aujourd’hui pour dire qu’il a déjà ses parrainages. Il demande à son contradicteur «le second candidat là, il est où ? Les Aïvo et autres qui circulent-là, ils ont déjà des parrains ? ». Selon lui, celui qui a plus de chance aujourd’hui pour être au moins candidat, c’est le président Talon. Il précise que le parti FCBE a besoin des parrainages qui doivent venir de la mouvance. Donc, le parti doit négocier les parrainages avec la mouvance s’il veut avoir un candidat. Il pense qu’au lieu de perdre le temps, le parti devrait commencer les négociations.