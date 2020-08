La Chine n’a pas tardé à réagir suite aux dernières sanctions prononcées par l’administration Trump contre certains dirigeants de Hong Kong. Selon une annonce qui a été faite par le ministère chinois des affaires étrangères, 11 officiels américains ont également été sanctionnés. Parmi les personnalités américaines ciblées par Pékin, figurent en bonne place des sénateurs républicains Marc Rubio, Ted Cruz et Tom Cotton. Ces hommes politiques s’illustrent souvent par les critiques qu’ils formulent contre régime chinois.

Les biens de 11 dirigeants gelés

Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch et Carl Gershman, président du National Endowment for Democracy sont également inscrits sur la liste de ceux qui seront sanctionnés par le gouvernement chinois. Cette décision est intervenue suite à la sanction qui a été prononcées contre certains responsables politiques de Hong Kong. Le vendredi 7 août dernier, Washington avait ciblé au total onze dirigeants hongkongais, dont la cheffe de l’exécutif, Carrie Lam.

Les Etats-Unis ont notamment gelé les avoirs de Mme Lam, des secrétaires à la sécurité et à la justice ou encore du chef de la police. Ils sont accusés de chercher à restreindre l’autonomie du territoire et « la liberté d’expression ou de réunion » de ses habitants. « Les Etats-Unis soutiennent le peuple de Hongkong et nous utiliserons nos outils et nos autorités pour cibler ceux qui portent atteinte à son autonomie », avait déclaré le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Une sanction disproportionnées selon la Chine

Rappelons que la Chine avait déploré ces mesures qui ont été prises contre ses ressortissants. Pour le secrétaire au Commerce de Hong Kong, Edward Yau, « ce type de sanctions qui visent des responsables et des dirigeants d’autres pays sont sauvages, disproportionnées et déraisonnables ». « Si les Etats-Unis mènent unilatéralement ce type d’action déraisonnable, cela finira par affecter les entreprises américaines », avait poursuivi le responsable chinois.