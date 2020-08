Trois jeunes ont été inculpés par la justice américaine pour le piratage des comptes de grandes personnalités telles que le patron de Tesla, Elon Musk, le milliardaire, Bill Gates, et l’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama. L’information a été donnée hier vendredi 31 juillet 2020, par le département américain de la justice. Parmi ces jeunes, se trouve Nima Fazeli, âgé de 22 ans et résidant dans la ville d’Orlando. Il a été inculpé de complicité et d’incitation au crime.

Aucun détail sur les identités des détenus

Selon un communiqué du département de la justice américaine, Mason Sheppard, un Anglais âgé de 19 ans a été inculpé de crimes relatifs au blanchiment d’argent et à la fraude, et d’avoir fait du piratage. L’identité du troisième suspect n’a pas été communiquée par le département de la justice. Cependant, le procureur du comté de Hillsborough, à Tampa en Floride, a dit avoir arrêté Graham Clark, un adolescent de 17 ans. Par ailleurs, le bureau fédéral d’investigation (FBI) a indiqué que deux des trois suspects ont été mis en détention, sans donner de détails sur leurs identités. Le bureau du procureur de l’Etat de Floride a fait savoir que Graham Clark a publié des messages à travers les comptes Twitter piratés, le 15 juillet dernier, afin de solliciter des investissements en bitcoin.

Une trentaine de chefs d’accusation

Certaines traces publiques de ces transactions ont laissé voir que l’adolescent était parvenu à voler plus de 100 000 dollars. Le procureur du comté de Hillsborough, Andrew Warren, a confié aux journalistes avoir inculpé l’adolescent d’une trentaine de chefs d’accusation, et que ce dernier serait jugé comme un adulte. Via un communiqué, Twitter a salué la rapidité avec laquelle les forces de l’ordre ont agi. Le jeudi dernier, le réseau de l’oiseau bleu a dit que la faille de sécurité ayant permis ce vaste piratage, avait eu lieu après une attaque téléphonique. Celle-ci avait visé un nombre restreint d’employés par la technique du « pishing ».