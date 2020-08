Le président Trump accentue la pression sur les démocrates du Congrès. En effet, l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche a confirmé qu’il était prêt à prendre une série de mesures si jamais le plan de soutien à l’économie proposé afin de parer aux conséquences liées au covid-19 était abandonné. Ce dernier est toujours en discussion au Congrès.

C’est à l’occasion d’un point presse organisé à Bedminster, dans le New Jersey, que le président Trump a révélé son plan d’action. Dans les faits, ce dernier envisage de bloquer le versement des charges sociales et l’annulation d’expulsions de logements locatifs. Ce dernier a également confirmé qu’il pourrait signer un décret afin de prolonger le versement d’aides au chômage. De quoi accentuer la pression sur le Congrès, qui s’écharpe depuis quelques jours. En effet, démocrates et républicains ne sont pas d’accord au sujet de la marche à suivre.

Trump accentue la pression

Les mesures annoncées par le président, notamment celle concernant le versement des charges, seraient rétroactives à partir du 1er juillet et devraient durer jusqu’au 31 décembre. En 2021, s’il venait à être réélu, la mesure pourrait être prolongée par l’administration Trump. Une décision qui intervient alors que le chef de l’État accuse une nouvelle fois les démocrates de prendre le pays en otage.

Une crise aux graves répercussions

D’ici à la fin de semaine prochaine, le président Trump pourrait donc agir et ce, de manière unilatérale. Une manière pour lui de montrer qu’il peut prendre une série d’importantes décisions, alors que son administration est vivement critiquée pour la lenteur de ses réactions. Plus de 160.000 personnes décédées aux USA, le pays est entré en récession et la pandémie est loin d’être maîtrisée.