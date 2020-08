De nouvelles données sur la planète Mars ont été rendues publiques par Nature Geoscience. Selon une étude dirigée par Anna Grau Galofre de l’Université de la Colombie-Britannique au Canada, la planète rouge aurait par le passé eu de l’eau en abondance sous forme liquide, avec des lacs, des rivières et même peut-être un vaste océan. Tout ceci se serait trouvé à un moment au nord de la planète. «Depuis une quarantaine d’années, on suppose que des rivières coulaient autrefois sur Mars, érodant et créant toutes ces vallées», a rapporté celle qui a dirigé l’étude.

“Des centaines de vallées sur Mars…”

La planète disposerait de plusieurs vallées qui seraient très différentes les unes des autres. «Mais il y a des centaines de vallées sur Mars, et elles sont très différentes les unes des autres», a poursuivi la spécialiste. Dans un communiqué, Anna Grau Galofre de l’Université de la Colombie-Britannique au Canada a émis plusieurs hypothèses qui ont pu conduire à la formation de ces vallées. Des chercheurs d’origine américaine et canadienne auraient utilisé un algorithme pour procéder à l’analyse des données ayant abouti à cette conclusion. Ils auraient mis en évidence plus de 10 000 vallées martiennes.

Des vallées formées il y a 3,8 milliards d’années

Ils ont remarqué une certaine ressemblance avec les canaux sous-glaciaires de l’Île Devon dans le territoire canadien du Nunavut, à quelque 1500 kilomètres du Pôle Nord. On retient de cette étude que contrairement à ce qui a été servi jusqu’ici, le climat peut avoir été moins chaud. L’écoulement des eaux de fonte aurait pu être à l’origine de la formation de certaines vallées martiennes à en croire les précisions de l’enquête. Tout ceci aurait eu lieu il y a 3,8 milliards d’années.