Le président Donald Trump, engagé depuis longtemps dans une campagne agressive contre son rival démocrate Joe Biden a apparemment envie d’en découdre avec lui. Suite à ses nombreuses déclarations maladroites, et ses décisions à polémiques, les démocrates ont fini par le qualifier de malhonnête et d’avoir créé le chaos dans le pays. Connu pour ses réponses immédiates et sans détour, l’actuel occupant du Bureau ovale a répliqué à ses challengers ce vendredi.

Trump a déclaré au contraire qu’il est le seul à empêcher le chaos dans la nation et a estimé plutôt que ce sont, eux les démocrates qui provoqueraient l’anarchie totale dans le pays, si Biden réussissait à être élu comme président des Etats-Unis. « Si nos opposants l’emportent, personne ne sera en sécurité dans notre pays, » a-t-il déclaré lors d’un déplacement à Arlington, en Virginie. « Je suis la seule chose qui se dresse entre le rêve américain et la totale anarchie, la folie et le chaos » a poursuivi le président qui serait depuis l’investiture officielle de l’ex-vice-président de Barack Obama comme candidat démocrate, gagné par la phobie de perdre le challenge.

“Ce sera pire que le Venezuela”

Lundi dernier, lors d’une visite dans l’Etat de Wisconsin, Etat dans lequel s’ouvrait en même temps la convention démocrate pour la désignation de son candidat, Donald Trump avait mis en garde contre un probable succès de son adversaire ‘’Joe l’endormi’’. « Vous avez intérêt à aller voter, parce que c’est l’élection la plus dangereuse qu’on ait jamais eue. Si les démocrates l’emportent, ce sera pire que le Venezuela ! », avait déclaré Donald Trump faces aux quelques centaines de partisans qui étaient venu à sa rencontre.