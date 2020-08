Un proche collaborateur du président russe a donné de la voix suite aux prévisions faites par le richissime homme d’affaires américain Bill Gates sur le climat. Selon les propos de l’une des premières fortunes mondiales, la crise liée au réchauffement climatique sera encore pire que celle de la pandémie du nouveau coronavirus. Mais Rouslan Edelgueriyev, conseiller et représentant spécial du Président russe pour les problèmes liés au climat n’est pas totalement de cet avis.

“Rien de nouveau…”

Dans un premier temps, l’officiel russe fera remarquer qu’il n’y a véritablement rien de nouveau dans les déclarations faites par le milliardaire américain. «Il n’y a rien de foncièrement nouveau ni d’inattendu dans les affirmations de Bill Gates. Les évaluations des retombées et dommages du changement climatique, de son impact sur l’économie et la mortalité ont été faites au niveau de pays et d’organisations internationales telles que le GIEC ainsi que de scientifiques russes. », a-t-il fait remarquer.

Pour lui, les chiffres peuvent être différents mais le monde entier s’accorde sur les conclusions. Il a remis notamment en cause les dépenses évoquées par le richissime homme d’affaires américain pour la prévention du changement climatique. Selon le conseiller et représentant spécial du Président russe pour les problèmes liés au climat, les chiffres évoqués par Bill Gates ne pourront être adaptés à la Russie.

Les chiffres de Bill Gates ne s’appliquent pas à la Russie

«Lorsqu’il évoque les dépenses à la prévention du changement climatique, Bill Gates détermine à 100 dollars la tonne de CO2. Ce chiffre est probablement correct pour les États-Unis et d’autres pays développés, mais pour la Russie, avec son important potentiel d’augmentation de l’efficacité énergétique, il est évident que le coût par tonne d’émissions réduites sera nettement plus bas », indique le collaborateur de Vladimir Poutine. Ce fut également l’occasion pour lui de lancer quelques piques à ceux qui sont opposés à la politique russe sur la lutte contre le réchauffement climatique.