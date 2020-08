Un béninois remplace un autre à la tête de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Pour les six prochaines années, Serge Ekue dirigera l’institution sous-régionale en remplacement au président sortant Christian Adovelandé. La cérémonie de prise de service a eu lieu ce vendredi 28 août au siège de l’institution à Lomé au Togo.

La Banque Ouest Africaine et de Développement (BOAD) change de main. Après avis favorable de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union économique monétaire ouest africaine, le béninois Serge Ekue est désigné Président de la Banque ouest africaine et de développement (BOAD) pour un mandat de 6 ans.

Le nouveau patron de l’institution a gravi plusieurs échelons au sein de l’appareil financier. Depuis le mois de Mai 2020, il est nommé conseiller spécial du président de la Boad. Ses principales missions, finaliser le plan stratégique 2021-2025 de l’institution mais aussi et surtout superviser les stratégies de mobilisation des ressources financières de la Banque.

Nanti d’un MBA obtenu à la haute école de commerce de Paris, Serge Ekue est aussi détenteur d’un DESS en Banques-Finances obtenu à Paris V mais aussi d’un diplôme de l’institut d’Études Politiques de Bordeaux. Il a travaillé pendant plusieurs années au sein du groupe Natixis bien avant d’intégrer l’institution sous-régionale où il est désormais le premier responsable.