Au fur et à mesure que l’élection présidentielle de 2021 au Bénin approche, les messages de suscitations de candidatures fourmillent. Le quotidien Matin Libre a publié ce jeudi l’adresse d’un citoyen béninois à Rechya Madougou intitulé «Mon message N°001 ». Dans son adresse, ce Béninois a choisi de s’appeler le ‘’Villageois’’ et serait «de temps en temps, tenté d’extérioriser ses idées à sa grande sœur Reckya ». Il va donc de temps en temps céder à sa volonté de s’exprimer sur des questions politico-stratégiques qui peuvent impacter sa vie au village.

Il relève à sa «Grande sœur » Rechya Madougou que quand, en pleine saison d’intenses activités champêtres, un villageois laisse ses travaux de billonnage à la charrue et de sarclage à la houe pour tenir la plume, c’est «parce qu’il semble avoir compris que les politiques publiques agricoles et commerciales peuvent influencer sa vie au village ». Alors, il doit jouer sa partition en s’intéressant «à la désignation de celui ou celle qui est censé conduire les affaires publiques pour le bien commun ». Il rappelle que c’est une illusion de croire que le villageois semble vivre dans la joie au village. Et donc, «pour combattre l’illusion de vivre dans la joie, la misère et le mal vivre au village, je me tourne vers RM (Rechya Madougou), ma grande sœur néo panafricaniste ». «Ma sœur, tu as le charisme, la carrure et la carapace d’une présidentiable », a précisé le ‘’Villageois’’. Et il trouve que tout comme Talon, il a foi et est convaincu que l’ancienne ministre de la micro finance peux créer la surprise en Afrique francophone en devenant la première femme chef d’Etat.

«La mentalité bénino-villageoise évolue »

Pour lui, il est temps, à huit mois de l’échéance du mandat présidentiel, «de proposer une alternative humaniste et femino-maternelle à la rupture révélée ». Le Villageois estime qu’il est temps pour la panafricaine d’agir en tissant sa toile d’araignée et de réseau de jeunes filles comme garçons, femmes comme hommes qui caressent le rêve secret de te voir Présidente de la République.Selon le ‘’Villageois’’, «la civilisation au fil des années se métamorphose ». Il vente les qualités et les mérites de l’initiatrice de «Touche pas à ma constitution » (en 2005). Il écrit : «Ma grande sœur, tu es allée plus qu’à la haute école, tu as l’expertise politique qu’il faut pour siéger sur le fauteuil du palais de la Marina. Ma sœur, je sais que tu as obtenu brillamment ton parchemin à Harvard Kennedy School en ‘’conduite de la performance gouvernementale’’ ».

Veiller à la transparence du fichier électoral

Il rappelle à Rechya Madougou que le processus de la course à la présidentielle de 2021 va franchir une seconde étape après celle de la disposition légale à polémique relative au parrainage. L’actualisation du fichier électoral d’où serait extraite la liste électorale devant servir pour la présidentielle va démarrer. Il précise qu’à cette étape, un candidat potentiel ne peut rien faire de concret que d’observer attentivement et minutieusement le processus rendant actuel le fichier électoral. De plus, cette étape est l’un des premiers paliers de l’escalier de la transparence ou de la fraude électorale. Mais, malgré que cette liste électorale va être confectionnée par des acteurs politiques d’une seule et unique tendance politique comme dans une démocratie populaire à l’antipode de la démocratie libérale en vogue, il pense que «la grande sœur du villageois peut assurer une veille discrète pour la transparence et la fiabilité du fichier électoral ».