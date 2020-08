Neymar a laissé un message plutôt rempli d’émotions sur le réseau social Instagram suite à la qualification de son club en finale de la Ligue des Champions après la rencontre avec RB Leipzig. Le footballeur international brésilien évoluant au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain s’est rappelé dans ces moments de grande joie toutes ces fois où il a dû répondre absent à d’importantes rencontres pour des raisons de blessures. Il se rappelle notamment des deux dernières blessures l’ayant empêché de prendre part aux matches couperet de Ligue des Champions.

Une dizaine de blessures en trois ans

« Deux années de suite avec des blessures à des moments cruciaux, importants pour moi et notre équipe. Aujourd’hui, je suis entier, sans blessure, en mesure d’aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible. Je suis trop heureux, très heureux … très heureux! On est entré dans l’histoire aujourd’hui mais on ne veut pas s’arrêter là, on en veut plus … partons à la recherche de la coupe, de la grande oreille, du TROPHÉE! PARIS EN FÊTE !», a laissé lire le Brésilien dans ce message. Rappelons que depuis son arrivée en 2017 à Paris, un comptabilise plusieurs blessures qui n’ont pas été de nature à favoriser les choses pour lui. Sa blessure aux côtes en février dernier est la 15ème qu’il contracte depuis son arrivé au club de la capital.