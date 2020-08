Aux États-Unis, le leader mondial de la Réservation de Voitures avec Chauffeur (VTC), Uber a enclenché un bras de fer avec l’Etat de la Californie. En effet, les autorités californiennes ont sommé Uber de revoir le statut des chauffeurs enregistrés sur sa plate-forme et de les requalifier en tant que salariés. Un délai de 10 jours fut donné aux responsables d’Uber pour faire appliquer cette nouvelle loi. Il faut noter que cette récente décision prise en Californie concerne également le rival d’Uber à savoir Lyft.

Les deux géants du VTC ont décidé de faire bloc pour faire barrage à cette décision de justice. La nouvelle loi est en vigueur depuis plusieurs mois, la législation californienne souhaite ainsi contraindre les entreprises qui fonctionnent avec beaucoup de contractuels à redéfinir leur mode de fonctionnement. Cette loi permettra de donner un statut de salariés aux chauffeurs indépendants qui auront alors la possibilité de toucher les allocations chômage et autres avantages sociaux. Pour le patron d’Uber, monsieur Dara Khosrowshahi, sa plateforme est déjà en phase avec la loi et il ne comprend pas pourquoi la justice de la Californie affirme le contraire.

Uber n’est pas prêt à abdiquer

Dara Khosrowshahi affirmera que si la justice ne repousse pas le délai au moins jusqu’en Novembre, Uber devra cesser toutes activités jusqu’à ce que les électeurs mettent fin aux tractations. En effet, Uber entend organiser un référendum en Novembre 2020 pour annuler le texte californien. “C’est un modèle que nous avons construit sur plus de dix ans. Nous ne pouvons pas embaucher des dizaines de milliers de personnes du jour au lendemain” a notifié le patron d’Uber qui pense pouvoir obtenir gain de cause. Uber et Lyft ont par ailleurs indiqué que des sondages ont clairement montré que de nombreux chauffeurs indépendants préfèrent l’ancien modèle qui présente divers atouts.