La star de la musique américaine R. Kelly continue de faire parler d’elle dans la presse. En prison depuis plusieurs mois dans l’attente de son procès, c’est à travers un petit incident qu’on a des nouvelles de la star. Selon des sources concordantes, le prisonnier qui aurait agressé la star ne serait pas content des faveurs accordés à Robert Sylvester Kelly alias R. Kelly du fait de son statut.

Ce dernier se serait introduit dans sa cellule et lui aurait porté des coups. Les mêmes sources rapportent que la bagarre n’aurait pas duré et la star s’en serait plutôt bien sorti. Très rapidement, la star du R&B aurait été pris en charge par un médecin et n’aurait pas gardé de séquelle.

Pour rappel, il y a quelques jours seulement, le juge en charge de son dossier avait décidé de reporter la date de l’audience concernant une de ses affaires judiciaires du fait de la pandémie qui secoue le monde entier. La conséquence directe de cette décision est que la star devra attendre quelques temps encore avant d’être fixé sur son sort et espérer une libération. En prison depuis plusieurs mois, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la star. Les prochaines semaines