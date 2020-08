Suite à la fermeture des salles de cinéma à cause de la situation sanitaire due à la Covid-19 en France, les habitudes ont un peu changé. Nombreux sont les films qui sortaient au cinéma, aujourd’hui sont diffusés directement sur les plateformes streaming même après la réouverture des cinémas dans le cadre du déconfinement progressif. Une situation que regrette la Fédération nationale des cinémas français évoquant la diminution des fréquentations des salles de cinéma, ce qui leur crée un manque à gagner.

« Cela ne peut qu’accentuer la crise que connaissent les salles de cinéma en optant pour des modes de diffusion bien moins créateurs de valeur que la sortie en salle et très éloignés du principe au cœur du spectacle cinématographique : rassembler un public, partager des émotions et faire vivre la culture au cœur de la cité et des territoires, » a évoqué la fédération dans un communiqué.

Mise en place de mesures en urgence

Les films qui, auparavant faisaient le plein des cinémas, sont aujourd’hui diffusés directement sur des plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon. Le dernier événement qui comme une goutte d’eau a fait déborder le vase est la décision mardi du groupe Disney, de sortir le film Mulan, blockbuster très attendu, en streaming en septembre, sans passer par les salles, comme le veut la tradition. Cette situation a amené la FNCF à inviter les autorités étatiques à la « mise en place en urgence de mesures de sauvegarde pour les salles ».

« Les chiffres de fréquentation quotidiens montrent que les films, même s’ils ne sont pas assez nombreux, trouvent individuellement leur public en salle », a tout de même reconnu la fédération dans le communiqué, qui a, à l’occasion adressé sa reconnaissance à l’endroit des distributeurs de film qui continuent de diffuser au cinéma.