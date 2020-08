Le gouvernement chinois a montré son opposition concernant la suspension par la France, de la ratification de son traité d’extradition avec l’ancienne colonie britannique, Hong Kong. Ce mardi 04 août 2020, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a confié à la presse que : « la mauvaise décision et les propos de la France concernant Hong Kong constituent une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. La Chine y est fermement opposée ».

Le texte est en vigueur depuis le 30 juin

Hier, lundi 03 août 2020, le ministère français des Affaires étrangères avait indiqué que la France, refuse de faire ratifier « en l’état » par l’Assemblée nationale, le traité d’extradition signé en 2017 avec Hongkong. Cela, à cause de l’imposition d’une loi controversée sur la sécurité nationale dans le territoire semi-autonome, par la Chine. Ce texte qui est en vigueur depuis le 30 juin dernier, a pour but de punir « la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères ». Il a vu le jour suite aux importantes manifestations de Hong Kong en 2019, contre l’influence de la Chine. Aussi fait-il craindre à ses détracteurs une importante diminution des libertés, dont dispose le territoire depuis sa rétrocession en 1997, à la Chine.

Des pays avaient annoncé des mesures du même genre

La France a par ailleurs exhorté à la tenue « dans les meilleurs délais » des élections législatives à Hongkong. Celles-ci qui avaient été prévues pour le mois de septembre prochain, ont été reportées le vendredi 31 juillet 2020, à cause de la pandémie du coronavirus. Pour rappel, avant la France, plusieurs pays avaient annoncé des mesures du même genre, ces dernières semaines, à cause de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Ceux-ci sont la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada.