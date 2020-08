Il y a quelques semaines nous vous annoncions la mort d’un haut gradé russe dans un attentat en Syrie. L’annonce a été faite via un communiqué officiel publié il y a exactement une semaine. Selon des sources bien introduites, après l’explosion d’un engin artisanal visant un convoi, trois militaires russes dont un conseiller militaire russe ayant le grade de major général ont été blessés. Malheureusement le haut gradé russe a perdu la vie pendant son évacuation.

Cet attentat n’est pas resté sans réponse de la partie russe. On apprend ce mardi, une semaine jour pour jour après l’annonce du décès du haut gradé qu’une vaste opération ciblant des terroristes a été menée par les forces gouvernementales et aériennes russes entre le 18 et le 24 août. Selon des médias russes, pas moins de 327 terroristes ont perdu la vie.

C’est un membre du groupe russe qui a fait l’annonce. Il a affirmé que l’opération n’est pas encore terminée et qu’elle continuera jusqu’au démantèlement des groupes armés contrôlés par les États-Unis dans la région. A l’en croire, ces terroristes après avoir été formés rallient Daesh. L’opération a été menée dans la région où le haut gradé russe a perdu la vie informe un média russe. L’artillerie et les forces spéciales ont appuyé les frappes aériennes menée dans le cadre de cette vaste opération qui avait pour but de neutraliser les terroristes dans la région.