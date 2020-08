L’administration Trump a annoncé de nouvelles mesures punitives contre des rouages financiers, militaires et politiques du régime syrien. Dans un communiqué, ce jeudi 20 août 2020, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a fait savoir que ces sanctions ciblent en premier lieu, Yasser Ibrahim, vu comme « l’homme de main » du président syrien Bachar al-Assad. Le secrétaire d’Etat américain a blâmé ce proche du numéro un syrien d’avoir empêché « une solution politique au conflit ».

Elles empêchent leur accès au système financier américain

« En utilisant son réseau au Moyen-Orient et au-delà, Ibrahim conclut des accords corrompus pour enrichir Assad, pendant que les Syriens meurent du manque de nourriture et de médicaments » a ajouté Mike Pompeo. Notons que ces dispositions bloquent les éventuels avoirs des personnes mises en cause, aux Etats-Unis. Elles empêchent leur accès au système financier américain et/ou leur interdisent l’accès au territoire américain. Elles concernent aussi la conseillère en communication du président, Luna al-Chibl, et Mohamad Amar Saati, une haute autorité du Parti Baas au pouvoir « à la tête d’une organisation facilitant l’entrée d’étudiants universitaires dans des milices soutenues par Assad ». Pour finir, plusieurs chefs militaires et unités sont inscrits sur la liste américaine, « pour leurs efforts afin d’empêcher un cessez-le-feu ».

Le secrétaire d’Etat américain n’a pas manqué d’assurer que ces sanctions ont été décidées « en mémoire des victimes de la brutalité » de l’attaque à l’arme chimique menée par Damas, il y a sept ans, dans la Ghouta orientale, tuant au-delà de 1400 Syriens. Dans un autre communiqué, Steven Mnuchin, ministre américain au Trésor, a fait savoir que : « Ces responsables gouvernementaux syriens contribuent activement à l’oppression menée par le régime Assad ».