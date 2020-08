La Chine a exprimé son mécontentement suite à l’annonce de la visite d’un ministre américain à Taïwan. En effet, les Etats-Unis ont annoncé, ce mercredi 05 août 2020, qu’Alex Azar, ministre américain de la santé, allait se rendre dans la capitale taïwanaise, Taipei. Cela, dans le cadre d’une visite de plus haut niveau d’un secrétaire d’Etat américain, dans le pays, depuis plus d’une quarantaine d’années. Le gouvernement taïwanais a confirmé la visite, sans donner de détails sur la date de l’évènement.

Pékin a émis une protestation auprès de Washington

Il a précisé qu’au cours de cette prochaine visite, Alex Azar pourrait rencontrer la présidente taïwanaise Tsai-Ing-wen. Devant la presse, Wang Wenbin, porte-parole de la diplomatie chinoise, a indiqué que « la Chine s’oppose fermement aux échanges officiels entre les États-Unis et Taïwan ». Il a souligné que Pékin a émis une protestation auprès de Washington. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a par ailleurs ajouté que la Maison Blanche doit éviter de « gravement porter atteinte aux relations sino-américaines ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan ». Notons que l’annonce de la visite faite par Washington, intervient dans un contexte où les relations avec Pékin, se dégradent fortement et presque quotidiennement.

Les désaccords concernant la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong

Les sujets de désaccord entre les deux puissances sont notamment, la question des droits de la minorité ouïghoure en Chine et la loi sur la sécurité nationale, imposée par la Chine à l’ancienne colonie britannique Hongkong. Au cours du mois de juillet dernier, les Etats-Unis avaient sanctionné 11 compagnies chinoises pour leur implication dans la persécution de la minorité ouïghoure. Selon le département américain du commerce, ces entreprises « sont impliquées dans des violations des droits de l’Homme liées à la mise en oeuvre de la campagne de répression, d’incarcération de masse, de travail forcé, de collecte involontaire de données biométriques et d’analyses génétiques visant les minorités musulmanes de la région autonome ouïghoure du Xinjiang ».