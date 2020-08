Suite aux dernières décisions prises par Donald Trump concernant la poste américaine, l’USPS, et les réformes menées par son nouveau patron Louis DeJoy, des voix continuent de s’élever en signe de protestation. La star Taylor Swift n’est pas allée par quatre chemins pour indiquer que l’actuel locataire de la Maison-Blanche met tout en œuvre pour saboter l’organisation du prochain scrutin présidentiel.

Trump ne serait plus dans le cœur des Américains

Celle qui s’illustre depuis quelques temps par sa proximité avec les ONG et s’engage aux côtés de ceux qui défendent les droits des femmes ou de la communauté LGBT, a profité d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu pour tirer à boulets rouges sur le président américain. «Le sabotage consciencieux de la Poste américaine par Trump prouve très clairement une chose : il sait très bien que nous ne voulons plus de lui comme président», a lancé la très célèbre chanteuse aux centaines de millions d’abonnés sur les différents réseaux sociaux.

Il aurait fait l’option de la tricherie selon la star

Pour elle, le milliardaire républicain a affiché clairement son intention de frauder pour se maintenir au pouvoir. «Il a choisi de tricher de manière éhontée et met la vie des millions d’Américains en danger simplement pour se maintenir au pouvoir», se désole-t-elle. «L’absence totale de leadership de Donald Trump a aggravé la crise dans laquelle nous nous trouvons. Il en profite aujourd’hui pour saboter et détruire notre droit de vote et notre droit de voter en toute sécurité.», a-t-elle poursuivi.

Des personnalités critiquent…

Avant elle, plusieurs personnalités ont critiqué les réformes qu’apporte le nouveau patron de l’agence USPS Louis DeJoy. Pour elles, ce proche de Donald Trump serait tout bonnement en mission pour d’empêcher le vote par correspondance pour l’élection présidentielle du 3 novembre. «Nous n’avions jamais vu auparavant un président dire “je vais mettre à genoux le service postal (…) et je vais clairement dire pourquoi”», avait déploré l’ancien président Barack Obama.