La police chilienne est parvenue à mettre la main sur l’auteur d’une agression sexuelle sur mineure, grâce à une vidéo publiée sur le réseau social TikTok. L’information a été donnée, en fin de semaine, par la police, qui a dit avoir procédé à l’interpellation d’un homme de 61 ans. Celui-ci est accusé d’avoir sexuellement agressé une fille âgée de 14 ans. La vidéo a fait le tour de la toile et c’est à ce moment que l’agresseur a été interpellé.

Le suspect allongé sur un lit

« Cette vidéo apparaît sur les réseaux sociaux immédiatement après son enregistrement. C’est un contexte familial (…) la sœur de la victime enregistre la vidéo et la télécharge sur les réseaux sociaux » a confié à la presse Francesco Ceballos, de la police judiciaire. Notons que la vidéo avait été postée à la mi-juillet sur TikTok et montre la sœur de la victime qui danse au centre de la pièce. Le suspect allongé sur un lit à côté de la victime est aperçu dans un mouvement de caméra. Mais dans l’arrière-plan, on voit le moment où il agresse l’adolescente.

La vidéo a suscité des critiques sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, le père de la victime avait porté plainte, des jours après l’enregistrement de la vidéo. Signalons que le sexagénaire est le petit ami de la grand-mère maternelle de la victime.