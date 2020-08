L’ancienne candidate aux élections présidentielles françaises de 2017, Ségolène Royal, a été moquée sur la toile, après avoir fait une grosse bourde. En effet, ce mardi 04 août 2020, sur Twitter, l’ancienne ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique, a fustigé l’annulation du tour de France. Cependant, la compétition est bel et bien maintenue et débutera le 29 août prochain. La femme politique s’était référée à un tweet d’un média français, qui avait relayé une interview avec l’écrivain Philippe Delerm.

« Un test quotidien sur les sportifs »

Une citation mentionnée dans le tweet, et qui avait laissé voir « un été sans Tour de France nous rend mélancoliques », a fait réagir Ségolène Royal. « Mais au fait, ce n’était vraiment pas possible de maintenir le Tour de France ? Avec un test quotidien sur les sportifs et le public à l’air libre en masque ? Puisque l’on prend un train ou un bus plus confinés, où est le problème ? » a-t-elle écrit sur le réseau de l’oiseau bleu, tout en agrémentant son message du hashtag #StopPsychose. Il n’a pas fallu longtemps pour que ses propos suscitent des moqueries. « Mais il a bien lieu cette année le tour de France, en septembre » a écrit un internaute. « Même qu’il passe en Poitou-Charentes » a lâché un autre.

Gérard Holtz s’était réjoui

Notons que le tour de France 2020 aura lieu du 29 août au 20 septembre prochain. L’information avait été donnée, il y a plusieurs mois de cela. Sur le plateau d’une émission, le journaliste Gérard Holtz s’était réjoui du maintien de la compétition. « Ne pas avoir annulé le tour cette année, ça va être le signe d’une grande fête populaire. Ça va être un peu le coup d’envoi d’une rentrée joyeuse. » avait-il estimé.