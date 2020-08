Si Microsoft était la seule entreprise américaine sur les tablettes, susceptible de racheter TikTok, voilà que Twitter pourrait se montrer intéressée. En effet, selon certaines informations, le réseau social serait prêt à entrer à la table des négociations afin de racheter l’application menacée de boycott sur le sol américain.

Aux yeux du gouvernement, TikTok représente une réelle menace à la sécurité nationale. Pour la Maison-Blanche, l’application travaillerait au compte du gouvernement chinois, permettant au Parti communiste d’avoir accès à tout un ensemble de données personnelles. Soucieux de préserver l’intérêt national, Trump a donc confirmé qu’à partir du 15 septembre prochain, celle-ci sera bannie à moins qu’une société américaine ne soit en mesure de la racheter.

TikTok, rachetée par Twitter ?

Si la société Microsoft s’est rapidement positionnée, Twitter aurait également décidé de tenter sa chance. Une information confirmée par le Wall Street Journal. Dans les faits, le réseau social affirme qu’il risquait moins d’être condamné pour abus de position dominante dans ce dossier que son concurrent direct, Microsoft étant une entreprise finalement bien plus grande et imposante. Problème, le réseau ne pourra pas se lancer seul dans ce rachat et aura besoin de l’aide d’autres investisseurs. De même, Twitter est banni en Chine, depuis 2009.

La date limite, fixée au 15 septembre

La course contre la montre est donc lancée pour le réseau social, qui accuse cependant un réel retard sur Microsoft. En effet, la société cofondée par Bill Gates a d’ores et déjà révélé que les discussions étaient bien avancées. Toutefois, rien n’indique que la transaction se fera. Jugée choquante par ByteDance, la maison mère de TikTok, la décision du président américain s’est accompagnée d’une demande bien particulière. En effet, ce dernier a exigé qu’une partie de la somme liée aux transactions autour de TikTok revienne au Trésor.