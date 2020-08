Un ressortissant Américain âgé de 49 ans, qui s’est converti à l’Islam, a été capturé par des proches du groupe terroriste Al-Qaïda. L’information a été donnée, hier jeudi 13 août 2020, par l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). L’ONG a fait savoir que Bilal Abdul Kareem, de son vrai nom Darrell Lamont Phelps, est « détenu (…) par le groupe Hayat Tahrir al Sham (HTS) dans le village d’Atmeh » près de la frontière avec la Turquie.

Il crée sa chaîne sur les réseaux sociaux

Bilal Abdul Kareem s’était converti à l’Islam, puis s’était rendu au Moyen-Orient depuis 2002. Dix années plus tard, il est entré sur le territoire syrien. L’homme avait notamment travaillé avec de célèbres médias comme CNN, avant de créer sa propre chaîne sur les réseaux sociaux. Aussi s’est-il fait connaître par les interviews qu’il a accordées à des membres d’Al-Qaïda et à des combattants radicalisés. Bilal Abdul Kareem a publié un entretien de son épouse Racquell Hayden Best qui a accusé le groupe HTS de tortures et de détention arbitraire.

D’après l’OSDH, c’est la publication de cette interview qui a entraîné l’arrestation de l’Américain. Par ailleurs, il se peut que son arrestation ait un lien avec celui de Taquir Sharif, un homme qui se présentait comme un travailleur humanitaire, mais qui avait été déchu de sa nationalité britannique avant d’être kidnappé par Hayat Tahrir al Sham (HTS).