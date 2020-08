Le masque de protection devenu précieux dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus est devenu aussi pour d’autres un objet de décoloration. Connu pour son amour des objets d’arts, un chinois de Shanghai vivant aux États-Unis a commandé un masque spécial, anti-Covid-19 en or et en diamant d’une valeur de 1,5 millions de dollars. Considéré comme le masque le plus cher du monde, c’est un bijoutier israélien qui s’est chargé de sa conception avec une équipe de 25 personnes.

Commandé pour être livré normalement en octobre, Isaac Levy, le propriétaire de la marque Yvel qui a indiqué, qu’il va livrer en personne le joyau à la fin de sa fabrication, travaille d’arrache-pied actuellement avec son équipe pour le livrer à temps au risque de l’annulation de la commande. «Nous devons absolument livrer le masque avant le 31 décembre, sans quoi la commande sera annulée, » a indiqué M. Levy sur son site Internet.

Un client très charmant

L’objet qui sera doté d’un filtre N99 afin d’assurer une bonne protection à son propriétaire, est composé d’une structure en or 18 carats de 250 grammes, parsemé de 3608 diamants noirs et blancs représentant un total de 210 carats. « Je ne pense pas (que le client) va l’utiliser en allant au supermarché, mais il va l’utiliser ici et là, j’en suis sûr », a déclaré Isaac Levy vue la valeur de l’objet.

Si pour certaines personnes, commander un masque d’une valeur de 1,5 millions de dollars à l’heure où l’humanité toute entière mobilise énergies et fonds pour lutter contre la pandémie est synonyme de gaspillage, ce n’est pas le cas pour M. Levry. Pour lui, c’est une manière pour son client de soutenir sa société qui lui offre des prestations depuis des années. « C’est un de nos jeunes clients, très charmant, très sociable, très riche et il aime se démarquer» a expliqué le propriétaire de Yvel.